Президент призвал составить "черный список" нечестных подрядчиков объектов Минобороны

"Это не простая задача и с точки зрения построения общежитий, и с точки зрения построения полигонов. При строительстве 16 общежитий Министерство обороны было вынуждено расторгнуть контракт в связи с тем, что нечистые на руку "дельцы" пытались или повысить цены, или украсть деньги", - сказал Порошенко.

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Во время речи он также обратился к общественным активистам-антикоррупционерам.

"Просьба: отслеживать и недобросовестных подрядчиков. И вместе с Министерством обороны, и Министерством регионального развития составить "черный список" не только исполнителей, но и учредителей, которым не позволять таким образом использовать средства налогоплательщиков, ведь каждая копейка сейчас крайне нужна Украине", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, на начало года более 40 тысяч военных стояли в очередях на жилье.