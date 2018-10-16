Президент призвал составить "черный список" нечестных подрядчиков объектов Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обратился к общественным активистам с просьбой отслеживать нечестных подрядчиков на строительстве объектов Минобороны и вместе с оборонным ведомством и Минрегионом составить "черный список" тех, кто недобросовестно использует средства налогоплательщиков. Об этом он сказал во время рабочего визита во Львовскую область, передает УНН.
"Это не простая задача и с точки зрения построения общежитий, и с точки зрения построения полигонов. При строительстве 16 общежитий Министерство обороны было вынуждено расторгнуть контракт в связи с тем, что нечистые на руку "дельцы" пытались или повысить цены, или украсть деньги", - сказал Порошенко.
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Во время речи он также обратился к общественным активистам-антикоррупционерам.
"Просьба: отслеживать и недобросовестных подрядчиков. И вместе с Министерством обороны, и Министерством регионального развития составить "черный список" не только исполнителей, но и учредителей, которым не позволять таким образом использовать средства налогоплательщиков, ведь каждая копейка сейчас крайне нужна Украине", - заявил Порошенко.
Как сообщал УНН, на начало года более 40 тысяч военных стояли в очередях на жилье.