Президент закликав скласти "чорний список" недобросовісних підрядників об'єктів Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до громадських активістів з проханням відслідковувати недобросовісних підрядників на будівництві об’єктів Міноборони та разом із оборонним відомством та Мінрегіоном скласти "чорний список" тих, хто недобросовісно використовує кошти платників податків. Про це він сказав під час робочого візиту до Львівської області, передає УНН.
"Це не просте завдання і з точки зору побудови гуртожитків, і з точки зору побудови полігонів. При будівництві 16 гуртожитків Міністерство оборони було вимушене розторгнути контракт у зв’язку з тим, що нечисті на руку "ділки" намагались або підвищити ціни, або вкрасти гроші", - сказав Порошенко.
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Під час промови він також звернувся до громадських активістів-антикорупціонерів.
"Прохання: відслідковувати і недобросовісних підрядників. І разом з Міністерством оборони, і Міністерством регіонального розвитку скласти "чорний список" не тільки виконавців, а й засновників, яким не дозволяти в такий спосіб використовувати кошти платників податків, адже кожна копійка зараз вкрай потрібна Україні", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, на початок року понад 40 тисяч військових стояли у чергах на житло.