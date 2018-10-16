Президент закликав скласти "чорний список" недобросовісних підрядників об'єктів Міноборони

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко звернувся до громадських активістів з проханням відслідковувати недобросовісних підрядників на будівництві об’єктів Міноборони та разом із оборонним відомством та Мінрегіоном скласти "чорний список" тих, хто недобросовісно використовує кошти платників податків. Про це він сказав під час робочого візиту до Львівської області, передає УНН.