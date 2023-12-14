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Президент Европарламента призвала к действиям по переговорам о вступлении Украины в ЕС

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 15:17  •  24727 просмотра

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Роберта Метсола, президент Европейского парламента, заявила, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС является политическим и моральным долгом, который определяется не целесообразностью, а заслугами

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что Украина и Молдова достигли успеха "при самых сложных обстоятельствах", и следующим шагом должно быть начало переговоров о вступлении в ЕС, пишет УНН со ссылкой на Politico.

"Если условия выполнены, когда требования достигнуты, тогда мы должны сопоставлять наши слова с действиями", - сказала она.

Это решение, по ее словам, "не будет вызвано политической целесообразностью или какими-либо ускоренными мерами", а будет "основано на заслугах".

По ее словам, следующий шаг в отношении Украины является "политической и моральной ответственностью" ЕС. 

Несмотря на резкое сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно начала переговоров по вступлению Украины - повторенное сегодня утром, что может сорвать двухдневный саммит - Метсола выразила надежду, что ЕС сможет продемонстрировать единство.

Как сообщает The Guardian, отвечая на вопрос о перспективе единогласного решения о продолжении поддержки Украины, Метсола ответила, что доверяет способности Владимира Зеленского убеждать и способности других премьер-министров прийти к этому.

"Чрезвычайно важно, чтобы Украина и в дальнейшем получала финансовую помощь, чтобы она продолжала защищаться, чтобы бороться за наши ценности. Но есть и наша моральная ответственность. И эта ответственность означает, что мы должны иметь возможность сделать следующий политический шаг", - сказала она.

"Я реалистка, но я не пессимистка, поэтому давайте подождем и увидим, - сказала она во время пресс-конференции. - В этой комнате есть много людей, которые хорошо умеют убеждать".

Она подтвердила, что уже ходят слухи о том, что борьба за "победу" над Виктором Орбаном может продлиться до выходных, указывает The Guardian.

Метсола также отметил необходимость продвижения вперед с присоединением Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне.

"Глобальная геополитическая ситуация означает, что бездействие также имеет плату, - сказала она. - Если мы оставим вакуум, его заполнят другие участники, имеющие принципы, которые очень отличаются от наших".

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проявил никаких признаков готовности идти на компромисс в вопросе о вступлении Украины в ЕС, прибыв на саммит в четверг утром.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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President of the European Parliament calls for action on Ukraine's EU accession negotiations
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Президент Европарламента призвала к действиям по переговорам о вступлении Украины в ЕС

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