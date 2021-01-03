Президент WTA: теннис вернется в норму в 2022 году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Мики Лоулер не верит, что теннис в 2021 году придет в норму после пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на "Daily Mail".
Теннисные туры возвращаются на следующей неделе, но до того чтобы избавиться от последствий коронавируса еще далеко. Так считает Лоулер.
"По-моему, в 2020-м теннис отлично справился с огромными проблемами, которые возникли из-за глобальности тура. И эти проблемы сохраняются. Думаю, безопаснее будет предположить, что тур вернется в норму в 2022 году, но мы нацелены на гибкость. Думаю , в этом году "Уимблдон" еще будет не совсем нормальным, но я надеюсь, что он будет максимально нормальным", - отметила Лоулер.
Кроме того, Лоулер будет надеяться, что звездные теннисистки будут гораздо чаще выступать, чем в 2020 году.
Примечательно, что первым турниром 2021 будет WTA-500 в Абу-Даби, который пройдет с 5 по 13 января с призовым фондом в 565 тыс. долл. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к "Australian Open-2021".