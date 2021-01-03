Президент WTA: теннис вернется в норму в 2022 году

Теннисные туры возвращаются на следующей неделе, но до того чтобы избавиться от последствий коронавируса еще далеко. Так считает Лоулер.

"По-моему, в 2020-м теннис отлично справился с огромными проблемами, которые возникли из-за глобальности тура. И эти проблемы сохраняются. Думаю, безопаснее будет предположить, что тур вернется в норму в 2022 году, но мы нацелены на гибкость. Думаю , в этом году "Уимблдон" еще будет не совсем нормальным, но я надеюсь, что он будет максимально нормальным", - отметила Лоулер.

Кроме того, Лоулер будет надеяться, что звездные теннисистки будут гораздо чаще выступать, чем в 2020 году.

Примечательно, что первым турниром 2021 будет WTA-500 в Абу-Даби, который пройдет с 5 по 13 января с призовым фондом в 565 тыс. долл. С 10 по 13 января в Дубае состоится квалификационный турнир к "Australian Open-2021".