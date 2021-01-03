Президент WTA: теніс повернеться в норму у 2022 році

Тенісні тури повертаються на наступному тижні, але дотого щоб позбутися наслідків коронавірусу ще далеко. Так вважає Лоулер.

"По-моєму, в 2020-м теніс відмінно впорався з величезними проблемами, які виникли через глобальності туру. І ці проблеми зберігаються. Думаю, найбезпечніше буде припустити, що тур повернеться в норму у 2022-му, але ми націлені на гнучкість. Думаю, в цьому році "Вімблдон" ще буде не зовсім нормальним, але я сподіваюся, що він буде максимально нормальним", - наголосила Лоулер.

Крім того, Лоулер буде сподіватися, що зіркові тенісистки будуть набагато частіше виступати, ніж в 2020 році.

Примітно, що першим турніром 2021 року буде WTA-500 в Абу-Дабі, який пройде з 5 по 13 січня з призовим фондом в 565 тис. дол. З 10 по 13 січня в Дубаї відбудеться кваліфікаційний турнір до "Australian Open-2021".