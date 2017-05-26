Президент в Одессе пришел на свадьбу воина АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил воина, волонтера АТО со свадьбой, подарив молодоженам двухкомнатную квартиру. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Президента, передает УНН.
"Сергей выполнял самые сложные задачи... Хочу сделать сюрприз и вручить сертификат на двухкомнатную квартиру", - сказал Президент.
Отметим, сегодня Президент находится с рабочим визитом в Одессе.
В рамках визита П.Порошенко принял участие в торжественном открытии Стамбульский парк и отреставрированных Потемкинской лестницы. Также Президент посетит детский спортивно-оздоровительный комплекс "Виктория".