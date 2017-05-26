Президент в Одесі прийшов на весілля воїна АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав воїна, волонтера АТО з весіллям, подарувавши молодятам двокімнатну квартиру. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Президента, передає УНН.
"Сергій виконував найскладніші завдання… Хочу зробити сюрприз і вручити сертифікат на двохкімнатну квартиру", - сказав Президент.
Зазначимо, сьогодні Президент перебуває з робочим візитом в Одесі.
У рамках візиту П.Порошенко взяв участь в урочистому відкритті Стамбульского парку та відреставрованих Потьомкінських сходів. Також Президент відвідає дитячий спортивно-оздоровчий комплекс “Вікторія”.