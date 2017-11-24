Президент Украины встретился с Премьер-министром Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с Премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух государств в условиях существующих вызовов и угроз.
Премьер-министром Молдовы приветствовал назначение Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования и начало его активной деятельности.
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Собеседники рассмотрели ход реализации двусторонних договоренностей в сфере приграничного сотрудничества. Было положительно оценено сотрудничество во внедрении общего пограничного и таможенного контроля в ряде пунктов пропуска на украинском-молдавской государственной границе.
Обсуждались также вопросы сотрудничества на евроинтеграционном направлении в контексте повестки дня саммита Восточного партнерства.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом.