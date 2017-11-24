Президент Украины встретился с Премьер-министром Молдовы

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73391 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61257 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68972 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77024 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116563 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114755 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142984 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108793 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113347 просмотра

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Президент Украины встретился с Премьер-министром Молдовы

Президент Украины встретился с Премьер-министром Молдовы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с Премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух государств в условиях существующих вызовов и угроз.

Премьер-министром Молдовы приветствовал назначение Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования и начало его активной деятельности.

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Собеседники рассмотрели ход реализации двусторонних договоренностей в сфере приграничного сотрудничества. Было положительно оценено сотрудничество во внедрении общего пограничного и таможенного контроля в ряде пунктов пропуска на украинском-молдавской государственной границе.

Обсуждались также вопросы сотрудничества на евроинтеграционном направлении в контексте повестки дня саммита Восточного партнерства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом.

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