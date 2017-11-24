Президент Украины встретился с Премьер-министром Молдовы

Петр Порошенко и Павел Филип подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности двух государств в условиях существующих вызовов и угроз.

Премьер-министром Молдовы приветствовал назначение Специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования и начало его активной деятельности.

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Собеседники рассмотрели ход реализации двусторонних договоренностей в сфере приграничного сотрудничества. Было положительно оценено сотрудничество во внедрении общего пограничного и таможенного контроля в ряде пунктов пропуска на украинском-молдавской государственной границе.

Обсуждались также вопросы сотрудничества на евроинтеграционном направлении в контексте повестки дня саммита Восточного партнерства.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом.