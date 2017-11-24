Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

Петро Порошенко та Павло Філіп підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності двох держав в умовах існуючих викликів і загроз.

Прем’єр-міністром Молдови привітав призначення Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання та початок його активної діяльності.

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Співрозмовники розглянули хід реалізації двосторонніх домовленостей у сфері прикордонного співробітництва. Було позитивно оцінено співпрацю у запровадженні спільного прикордонного і митного контролю в низці пунктів пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.

Обговорювалися також питання співробітництва на євроінтеграційному напрямку в контексті порядку денного Саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханісом.