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Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом. Сторони обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва та регіональної безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.

Петро Порошенко та Павло Філіп підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності двох держав в умовах існуючих викликів і загроз.

Прем’єр-міністром Молдови привітав призначення Спеціального представника України з питань придністровського врегулювання та початок його активної діяльності.

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Співрозмовники розглянули хід реалізації двосторонніх домовленостей у сфері прикордонного співробітництва. Було позитивно оцінено співпрацю у запровадженні спільного прикордонного і митного контролю в низці пунктів пропуску на українсько-молдовському державному кордоні.

Обговорювалися також питання співробітництва на євроінтеграційному напрямку в контексті порядку денного Саміту Східного партнерства.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханісом.

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