Президент провел кадровые перестановки в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указы №114-119/2020, обнародованные на сайте Офиса президента Украины.
“Назначить Якушева Александра Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины”, — говорится в указе президента № 114/2020.
Кроме того, президент назначил начальника Управления СБУ в Сумской области Олега Салюка, а также начальника Управления в Черниговской области — Павла Ревуна.
В свою очередь, Зеленский провел кадровые изменения в Харьковской области. Так, президент освободил от должности начальника Николая Найдича, а на его место назначил Романа Дудина.
Напомним, ранее Зеленский перенес весенний призыв в армию.