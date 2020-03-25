Президент провів кадрові перестановки в СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в Службі безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на укази №114-119/2020, оприлюднені на сайті Офісу президента України.
“Призначити Якушева Олександра Вікторовича заступником Голови Служби безпеки України”, — йдеться в указі президента № 114/2020.
Крім того, президент призначив начальника Управління СБУ в Сумській області Олега Салюка, а також начальника Управління в Чернігівській області — Павла Ревуна.
У свою чергу, Зеленський провів кадрові зміни в Харківській області. Так, президент звільнив з посади начальника Миколу Найдича, а на його місце призначив Романа Дудіна.
Нагадаємо, раніше Зеленський переніс весняний призов до армії.