Президент подписал закон, ускоряющий развитие мобильных сетей
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон №4321, ускоряющий развитие мобильной связи в стране. Документ сокращает сроки получения участков для строительства базовых станций и закрепляет использование передвижных станций.
Президент Украины подписал закон №4321, который упрощает условия для развития мобильной связи на всей территории страны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Мы продолжаем двигаться к амбициозной цели — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года. Закон №4321 — важный шаг для ее достижения
По его словам, документ предусматривает дерегуляцию в сфере телекоммуникаций:
- сократили сроки получения участков для строительства базовых станций с 6 до 3 месяцев;
- законодательно закрепили возможность использовать передвижные базовые станции без риска демонтажа — особенно важно для восстановления связи после боевых действий.
Федоров добавил, что после вступления закона в силу связь быстрее будет появляться в селах, на деоккупированных территориях и вдоль автомобильных дорог.
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30.07.25, 13:22 • 257287 просмотров