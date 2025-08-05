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Президент подписал закон, ускоряющий развитие мобильных сетей

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Президент Украины подписал закон №4321, ускоряющий развитие мобильной связи в стране. Документ сокращает сроки получения участков для строительства базовых станций и закрепляет использование передвижных станций.

Президент подписал закон, ускоряющий развитие мобильных сетей

Президент Украины подписал закон №4321, который упрощает условия для развития мобильной связи на всей территории страны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Мы продолжаем двигаться к амбициозной цели — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года. Закон №4321 — важный шаг для ее достижения

- говорится в сообщении.

По его словам, документ предусматривает дерегуляцию в сфере телекоммуникаций:

  • сократили сроки получения участков для строительства базовых станций с 6 до 3 месяцев;
    • законодательно закрепили возможность использовать передвижные базовые станции без риска демонтажа — особенно важно для восстановления связи после боевых действий.

      Федоров добавил, что после вступления закона в силу связь быстрее будет появляться в селах, на деоккупированных территориях и вдоль автомобильных дорог.

      Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30.07.25, 13:22 • 257287 просмотров

      Ольга Розгон

      политикаТехнологии
      Михаил Федоров
      Украина