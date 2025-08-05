Президент подписал закон, ускоряющий развитие мобильных сетей

Президент Украины подписал закон №4321, который упрощает условия для развития мобильной связи на всей территории страны. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Мы продолжаем двигаться к амбициозной цели — обеспечить 98% населения качественной мобильной связью до 2030 года. Закон №4321 — важный шаг для ее достижения