Президент підписав закон, що пришвидшує розвиток мобільних мереж

Президент України підписав закон №4321, який спрощує умови для розвитку мобільного звʼязку на всій території країни. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон №4321 — важливий крок для її досягнення