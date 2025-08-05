Президент підписав закон, що пришвидшує розвиток мобільних мереж
Київ • УНН
Президент України підписав закон №4321, що прискорює розвиток мобільного зв'язку в країні. Документ скорочує терміни отримання ділянок для будівництва базових станцій та закріплює використання пересувних станцій.
Президент України підписав закон №4321, який спрощує умови для розвитку мобільного звʼязку на всій території країни. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Ми продовжуємо рухатись до амбітної мети — забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком до 2030 року. Закон №4321 — важливий крок для її досягнення
За його словами, документ передбачає дерегуляцію у сфері телекомунікацій:
- скоротили строки отримання ділянок для будівництва базових станцій із 6 до 3 місяців;
- законодавчо закріпили можливість використовувати пересувні базові станції без ризику демонтажу — особливо важливо для відновлення зв’язку після бойових дій.
Федоров додав, що після набуття чинності закону зв’язок швидше з’являтиметься у селах, на деокупованих територіях та вздовж автомобільних доріг.
Як зв’язатися з мобільними операторами України: повний гайд30.07.25, 13:22 • 257293 перегляди