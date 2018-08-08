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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 24072 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 84995 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120007 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127820 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167080 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152632 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140515 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Президент подарил сыну часть прав на имение в Козине

Президент подарил сыну часть прав на имение в Козине

Киев  •  УНН

 • 14813 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну Алексею часть прав собственности на жилой дом площадью 1,33 тыс. кв.м в Козине Обуховского района Киевской области стоимостью 9,5 млн грн. Об этом говорится в существенных изменениях в электронной декларации Алексея Порошенко, передает УНН.

Согласно документу, А.Порошенко приобрел право собственности на часть жилого дома 7 августа 2018.

Также отмечается, что Президент подарил сыну 1,1 млн грн.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций, поданных, Президентом Украины Петром Порошенко за 2017год, а также вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко за 2017 год.

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