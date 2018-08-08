Президент подарил сыну часть прав на имение в Козине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подарил своему сыну Алексею часть прав собственности на жилой дом площадью 1,33 тыс. кв.м в Козине Обуховского района Киевской области стоимостью 9,5 млн грн. Об этом говорится в существенных изменениях в электронной декларации Алексея Порошенко, передает УНН.
Согласно документу, А.Порошенко приобрел право собственности на часть жилого дома 7 августа 2018.
Также отмечается, что Президент подарил сыну 1,1 млн грн.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций, поданных, Президентом Украины Петром Порошенко за 2017год, а также вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко за 2017 год.