Президент подарував сину частину прав на маєток у Козині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко подарував своєму сину Олексію частину прав власності на житловий будинок площею 1,33 тис. кв.м у Козині Обухівського району Київської області вартістю 9,5 млн грн. Про це йдеться у суттєвих змінах в електронній декларації Олексія Порошенка, передає УНН.
Згідно з документом, О.Порошенко набув права власності на частину житлового будинку 7 серпня 2018 року.
Також зазначається, що Президент подарував сину 1,1 млн грн.
Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати повних перевірок декларацій, поданих, Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік, а також віце-прем'єр-міністром України – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком за 2017 рік.