Президент подарував сину частину прав на маєток у Козині

Згідно з документом, О.Порошенко набув права власності на частину житлового будинку 7 серпня 2018 року.



Також зазначається, що Президент подарував сину 1,1 млн грн.



Нагадаємо, Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати повних перевірок декларацій, поданих, Президентом України Петром Порошенком за 2017 рік, а також віце-прем'єр-міністром України – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадієм Зубком за 2017 рік.