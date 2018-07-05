Президент подписал закон о национальной безопасности

“Завершена подготовка к подписанию закона о национальной безопасности и обороны... В секторе безопасности и обороны происходят серьезные изменения... Я всем хочу поблагодарить за подготовку этого закона”, — сказал Президент и подписал закон “О национальной безопасности Украины”.

Главы государства отметил, что закон является символом сотрудничества с международными организациями по безопасности, прежде всего, такими как НАТО.

Напомним, Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности. За соответствующее решение проголосовали 248 народных депутатов.