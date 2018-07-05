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Президент підписав закон про національну безпеку

Президент підписав закон про національну безпеку

Київ • УНН

 • 11827 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час засідання РНБО підписав закон про національну безпеку, передає УНН.

“Завершено підготовку до підписання закону про Національну безпеку і оборону... В секторі безпеки і оборони відбуваються серйозні зміни... Я всім хочу подякувати за підготовку цього закону”, — сказав Президент і підписав закон “Про національну безпеку України”.

Глави держави наголосив, що закон є символом співпраці з міжнародними безпековими організаціями, насамперед, такими як НАТО.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

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