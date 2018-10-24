Президент подписал указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ “О праздновании в 2018 году Дня Достоинства и Свободы”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
“Президент Петр Порошенко подписал Указ „О праздновании в 2018 году Дня Достоинства и Свободы“”, — говорится в сообщении.
Указ издан с целью надлежащего празднования в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, в связи с пятой годовщиной начала массовых акций гражданского протеста, которые произошли во время Революции Достоинства в ноябре 2013 — феврале 2014 года, чествования гражданского подвига участников Оранжевой революции и Революции Достоинства.
Актом поручено Кабинету Министров Украины создать Организационный комитет по подготовке и празднованию в 2018 году Дня Достоинства и Свободы, утвердить и обеспечить выполнение соответствующего плана мероприятий.
Отдельно определены задачи Правительства принять вместе с Киевской городской государственной администрацией безотлагательные меры по обеспечению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции Достоинства оборудованными помещениями для размещения экспозиций и хранения музейных предметов.
Указ содержит ряд задач центральным и местным органам исполнительной власти, направленных на надлежащее Дня Достоинства и Свободы в Украине и за рубежом в 2018 году.
Напомним, 17 октября Президент подписал закон о социальных гарантиях для детей погибших журналистов.