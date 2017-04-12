Президент наградил танкистов в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил военных танкистов в зоне отвода в Луганской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
“Президент наградил военных танкистов в зоне отвода в Луганской области”, — говорится в сообщении.
Президент также отметил, что в одном боевом строю с воинами-танкистами стоят лучшие представители разных родов войск, которые сегодня получат заслуженные боевые награды за мужество и героизм, проявленные в боях с врагом.
“От имени всего украинского народа благодарю военных на передовой. Слава украинским танкистам-защитникам Украины! Слава Украине”, - добавил П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл в танковую бригаду в районе отвода в Луганской области.