Президент нагородив танкістів у зоні АТО на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив військових танкістів у зоні відведення в Луганській області. Про це повідомив прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
“Президент нагородив військових танкістів у зоні відведення на Луганщині”, — йдеться у повідомленні.
Президент також зазначив, що в одному бойовому строю з воїнами-танкістами стоять кращі представники різних родів військ, які сьогодні отримають заслужені бойові нагороди за мужність та героїзм проявлені в боях з ворогом.
“Від імені всього українського народу дякую військовим на передовій. Слава українським танкістам-захисникам України! Слава України”, — додав П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко сьогодні прибув до танкової бригади в районі відведення на Луганщині.