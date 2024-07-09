Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"
Киев • УНН
Президент Грузии Саломе Зурабишвили решительно осудила массированные ракетные обстрелы Россией украинских городов, в том числе детской больницы "Охматдет" в Киеве, подчеркнув жестокие методы и трагические последствия войны России против Украины.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары России по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
Зурабишвили отметила, что ракетные обстрелы в очередной раз демонстрируют жестокие методы и трагические последствия российской агрессии в Украине.
"Решительно осуждаю сегодняшние ракетные обстрелы городов Украины, в частности Киева, в результате которых пострадала детская больница. Это еще раз наглядно иллюстрирует жестокие методы и трагические последствия войны России против Украины", - написала Зурабишвили.
Зурабишвили об агрессии рф: "Грузия также имеет этот опыт - до Бучи была Абхазия"15 июня 2024, 17:28 • 21082 просмотра