Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

  •  49410 просмотра
В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

  •  57314 просмотра
Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

  •  52567 просмотра
Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

  •  52807 просмотра
"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

  •  46205 просмотра
публикации
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  316220 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  283272 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  285204 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  278335 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  305789 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

  •  159166 просмотра
Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

Джон Сина объявил об уходе из WWE после WrestleMania 2025

7 июля 2024, 18:07  •  116963 просмотра
7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля: Всемирный день шоколада, День работников морского и речного флота Украины

7 июля 2024, 03:03  •  120032 просмотра
6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля: Международный день Днепра, Всемирный день кардиолога, мусульманский Новый год

6 июля 2024, 03:19  •  125158 просмотра
Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

5 июля 2024, 17:54  •  117934 просмотра
Актуальное
Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 22:16  •  3317 просмотра

Read in English

Президент Грузии Саломе Зурабишвили решительно осудила массированные ракетные обстрелы Россией украинских городов, в том числе детской больницы "Охматдет" в Киеве, подчеркнув жестокие методы и трагические последствия войны России против Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила массированные ракетные удары России по Украине, в частности по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Зурабишвили отметила, что ракетные обстрелы в очередной раз демонстрируют жестокие методы и трагические последствия российской агрессии в Украине.

"Решительно осуждаю сегодняшние ракетные обстрелы городов Украины, в частности Киева, в результате которых пострадала детская больница. Это еще раз наглядно иллюстрирует жестокие методы и трагические последствия войны России против Украины", - написала Зурабишвили.

Зурабишвили об агрессии рф: "Грузия также имеет этот опыт - до Бучи была Абхазия"15 июня 2024, 17:28 • 21082 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаКиевЗдоровье
ukrainaУкраина
twitterТвиттер
hruziia-krainaГрузия
kievКиев
Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
  •  108750 просмотра

По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин

Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
  •  179698 просмотра

Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города

Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
  •  159452 просмотра

Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля

Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
  •  158785 просмотра

На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта

Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
5 июля 2024, 14:25  •  142470 просмотра

"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал

Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  129713 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
5 июля 2024, 13:28  •  316220 просмотра

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
5 июля 2024, 12:03  •  105539 просмотра

Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары

Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
5 июля 2024, 08:55  •  100683 просмотра

Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт

Эксклюзив
Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф
5 июля 2024, 08:25  •  86033 просмотра

Санкции и уголовная ответственность. Юрист рассказал, что грозит украинским компаниям, сотрудничающим с рф

Популярные

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

"Призываем предоставить Украине необходимое оружие и снять ограничения для его использования": депутаты обратились к странам-партнерам

  •  46205 просмотра
Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

Завтра состоится заседание Совбеза ООН по Украине

  •  52807 просмотра
Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

Посредниками между Украиной и рф могут быть только серьезные и сильные союзы - Зеленский

  •  52567 просмотра
В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

В Польше будет формирование "украинского легиона": Зеленский рассказал детали

  •  57314 просмотра
Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

Настоящий ответ путина на все миротворческие миссии и предложения: Кулеба о массированной ракетной атаке рф

  •  49410 просмотра

Публикации

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине

Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив

5 июля 2024, 13:28  •  316220 просмотра
Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

Сомнительные политические баллы: как одна партия пытается лишить голоса жителей Броваров

5 июля 2024, 10:59  •  283272 просмотра
В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

В НАБУ хотят отменить "правки Лозового"

5 июля 2024, 09:45  •  285204 просмотра
В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
Эксклюзив

5 июля 2024, 06:30  •  278335 просмотра
НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

НАБУ хочет обыскивать нардепов без разрешения Генпрокурора

4 июля 2024, 11:59  •  305789 просмотра

Война

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

  •  3673 просмотра
Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

  •  11424 просмотра
В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

  •  13843 просмотра
Удар по "Охматдету": ФРГ примет на лечение детей из Украины

Удар по "Охматдету": ФРГ примет на лечение детей из Украины

  •  13069 просмотра
В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли сотрудники группы "Метинвест"

В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли сотрудники группы "Метинвест"

  •  14035 просмотра

политика

Путин и Моди провели неформальную встречу в Ново-Огарево

Путин и Моди провели неформальную встречу в Ново-Огарево

  •  2649 просмотра
Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

  •  3673 просмотра
Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

  •  11424 просмотра
В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

  •  13843 просмотра
Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО

Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО

  •  21548 просмотра

Война

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

  •  3673 просмотра
Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

  •  11424 просмотра
В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

  •  13843 просмотра
Удар по "Охматдету": ФРГ примет на лечение детей из Украины

Удар по "Охматдету": ФРГ примет на лечение детей из Украины

  •  13069 просмотра
В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли сотрудники группы "Метинвест"

В результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли сотрудники группы "Метинвест"

  •  14035 просмотра

политика

Путин и Моди провели неформальную встречу в Ново-Огарево

Путин и Моди провели неформальную встречу в Ново-Огарево

  •  2649 просмотра
Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

  •  3673 просмотра
Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

Орбан прислал ЕС письмо с переводом российской пропаганды о "мире для Украины"

  •  11424 просмотра
В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

В Белом доме заявили, что решение об ударах их оружием вглубь РФ остается в силе

  •  13843 просмотра
Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО

Белый дом подтвердил встречи Байдена со Стармером и Зеленским на саммите НАТО

  •  21548 просмотра

Новости Бизнеса

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  113138 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  111207 просмотра
Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

2 июля 2024, 17:07  •  123738 просмотра

Экономика

Предоставляли автотранспорт оккупантам: АРМА выявило активы физических и юридических лиц, сотрудничающих с врагом

Предоставляли автотранспорт оккупантам: АРМА выявило активы физических и юридических лиц, сотрудничающих с врагом

  •  26746 просмотра
россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов, стоимость которых может достигать до 250 млн долларов - СМИ

россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов, стоимость которых может достигать до 250 млн долларов - СМИ

  •  29482 просмотра
День без отключений света отменили: в "Укрэнерго" отказались от измерений уровня потребления в июле

День без отключений света отменили: в "Укрэнерго" отказались от измерений уровня потребления в июле

  •  22631 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений света: когда ограничений будет больше всего

Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений света: когда ограничений будет больше всего

  •  21528 просмотра
До 30 миллионов гривен прибыли в месяц - в Украине разоблачили мощную сеть нелегального производства сигарет

До 30 миллионов гривен прибыли в месяц - в Украине разоблачили мощную сеть нелегального производства сигарет

  •  25126 просмотра

Киев

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

Президент Грузии отреагировала на ракетные атаки РФ на украинские города и "Охматдет"

  •  3673 просмотра
С начала суток произошло 108 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток произошло 108 боевых столкновений - Генштаб

  •  16740 просмотра
В "Охматдете" продолжаются аварийно-спасательные работы, больница под круглосуточной охраной полиции - Клименко

В "Охматдете" продолжаются аварийно-спасательные работы, больница под круглосуточной охраной полиции - Клименко

  •  25316 просмотра
Не разрушена: Ляшко о состоянии лаборатории диагностики онкогематологических болезней

Не разрушена: Ляшко о состоянии лаборатории диагностики онкогематологических болезней

  •  26456 просмотра
Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

  •  27872 просмотра