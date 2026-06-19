Президент Гондураса начал свой первый визит в Украину с чествования погибших воинов
Киев • УНН
Насри Асфура во время первого официального визита почтил память украинских защитников. Президент Зеленский назвал это важным жестом уважения и солидарности.
Президент Гондураса Насри Асфура во время своего первого официального визита в Украину начал программу пребывания с чествования памяти украинских защитников, погибших в войне против российской агрессии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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По словам главы государства, такой шаг стал важным жестом солидарности с украинским народом и поддержки Украины в борьбе за свободу и независимость.
Свой первый визит в Украину Президент Гондураса Насри Асфура начал с чествования памяти павших украинских воинов. Это важный жест уважения к нашим людям, отдавшим жизнь за Украину, за свободу и мир. Ценим такую поддержку, солидарность с нашим народом и понимание того, через что сегодня проходит Украина
Президент Украины также выразил благодарность всем военнослужащим, отдавшим жизнь, защищая государство.
Вечная память и благодарность всем нашим защитникам и защитницам, погибшим, обороняя Украину от российской агрессии
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