Президент Гондураса начал свой первый визит в Украину с чествования погибших воинов

Фото: Офис Президента Украины

Президент Гондураса Насри Асфура во время своего первого официального визита в Украину начал программу пребывания с чествования памяти украинских защитников, погибших в войне против российской агрессии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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По словам главы государства, такой шаг стал важным жестом солидарности с украинским народом и поддержки Украины в борьбе за свободу и независимость.

Свой первый визит в Украину Президент Гондураса Насри Асфура начал с чествования памяти павших украинских воинов. Это важный жест уважения к нашим людям, отдавшим жизнь за Украину, за свободу и мир. Ценим такую поддержку, солидарность с нашим народом и понимание того, через что сегодня проходит Украина - отметил Зеленский.

Президент Украины также выразил благодарность всем военнослужащим, отдавшим жизнь, защищая государство.

Вечная память и благодарность всем нашим защитникам и защитницам, погибшим, обороняя Украину от российской агрессии - подчеркнул глава государства.

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