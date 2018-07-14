Президент Франции: мы успешно сотрудничаем в военной сфере с США, Великобританией и Германией

“С Германией Франция не только осуществляет совместные проекты по разработке вооружений, начатые год назад, но и каждый день добивается все большего (военно-политического) сближения. Также усиливается стратегическое партнерство с США. Оно имеет фундаментальное значение и отличается на сегодняшний день беспрецедентным взаимным доверием в военной сфере”, — подчеркнул Макрон.

Он также отметил, что “у Франции существуют и привилегированные отношения с Великобританией. И независимо от того, каким будет в конечном счете Brexit, эти стратегические отношения носят глубокий характер, они лишь продолжат углубляться”, — считает президент.

"НАТО является подлинной необходимостью для обеспечения безопасности европейцев, — сказал также Макрон. — Нам необходим сильный альянс, на недавнем саммите НАТО в Брюсселе мы напомнили об этом стремлении, подтвердив при этом свое единство. Причем это должен быть такой альянс, в котором Европа займет больше места, именно об этом мы договорились с нашим главным американским партнером.

Как сообщал УНН, Макрона заявил, что Франция намерена разработать космическую оборонную стратегию.