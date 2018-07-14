Президент Франції: ми успішно співпрацюємо у військовій сфері з США, Великою Британією і Німеччиною

“З Німеччиною Франція не тільки здійснює спільні проекти з розробки озброєнь, розпочаті рік тому, але і кожен день домагається все більшого (військово-політичного) зближення. Також посилюється стратегічне партнерство з США. Воно має фундаментальне значення і відрізняється на сьогоднішній день безпрецедентною взаємною довірою у військовій сфері”, — підкреслив Макрон.

Він також зазначив, що “у Франції існують і привілейовані відносини з Великою Британією. І незалежно від того, яким буде в кінцевому рахунку Brexit, ці стратегічні відносини носять глибокий характер, вони лише продовжать поглиблюватися”, — вважає президент.

"НАТО є справжньою необхідністю для забезпечення безпеки європейців, — сказав також Макрон. — Нам потрібен сильний альянс, на недавньому саміті НАТО в Брюсселі ми нагадали про це прагнення, підтвердивши при цьому свою єдність. Причому це має бути такий альянс, в якому Європа займе більше місця, саме про це ми домовилися з нашим головним американським партнером.

Як повідомляв УНН, Макрон заявив, що Франція має намір розробити космічну оборонну стратегію.