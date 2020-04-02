Президент Филиппин позволил полиции расстреливать нарушителей карантина

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции расстреливать протестующих, которые во время карантина выходят на улицы в поисках пищи и подвергают опасности полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.