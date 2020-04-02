Президент Филиппин позволил полиции расстреливать нарушителей карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте позволил полиции расстреливать протестующих, которые во время карантина выходят на улицы в поисках пищи и подвергают опасности полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
"Президент Филиппин Родриго Дутерте дал полицейским зеленый свет и позволил расстреливать мирных протестующих, которые пытались осуществить беспорядки или нарушить распределение пищи во время карантина, который ввели из-за COVID-19", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что более ста человек вышли на улицы Кесон-Сити и просили у власти пищи, но их разогнала полиция, как нарушителей карантина. Демонстранты заверили, что вышли на улицы, поскольку появилась информация, что будут раздавать еду и деньги.
"Мои приказы к полиции, военным и местным чиновникам: если произойдут беспорядки, если они будут давать отпор и ваша жизнь будет под угрозой - пристрелите их", - заявил Дутерте в телевизионном обращении в конце среды.
Он также призвал левые группы не совершать пищевые беспорядки.
Напомним, в 2018 году Дутерте вывел Филиппины из Международного уголовного суда.