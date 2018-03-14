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Дутерте виводить Філіппіни з Міжнародного кримінального суду

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що його країна виходить з міжнародного договору, який регулює роботу Міжнародного кримінального суду (МКС), який якраз розглядає справу щодо кривавої боротьби філіппінського президента з наркозлочинністю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Повідомляю, що Філіппіни відкликають свою ратифікацію Римського статуту. Рішення набуває чинності негайно", - сказав Р.Дутерте.

За даними філіппінської поліції, з середини 2016 року - обрання президентом Р.Дутерте й оголошення ним кампанії проти наркодилерів - було вбито близько 4 тисяч підозрюваних у причетності до наркоторгівлі.

Водночас правозахисники стверджують, що реальна кількість загиблих як мінімум утричі перевищує офіційну статистику.

МКС веде попереднє розслідування щодо можливого скоєння злочинів проти людяності поліцією та силами безпеки Філіппін.

Нагадаємо, Р.Дутерте заявив, що експертів ООН з прав людини треба згодувати крокодилам.

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