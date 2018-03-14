Дутерте выводит Филиппины из Международного уголовного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна выходит из международного договора, регулирующего работу Международного уголовного суда (МУС), который как раз рассматривает дело относительно кровавой борьбы филиппинского президента с наркопреступностью, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Сообщаю, что Филиппины отзывают свою ратификацию Римского статута. Решение вступает в силу немедленно", - сказал Р.Дутерте.
По данным филиппинской полиции, с середины 2016 года - избрания президентом Р.Дутерте и объявления им кампании против наркодилеров - было убито около 4 тысяч подозреваемых в причастности к наркоторговле.
В то же время правозащитники утверждают, что реальное количество погибших как минимум в три раза превышает официальную статистику.
МУС ведет предварительное расследование относительно возможного совершения преступлений против человечности полицией и силами безопасности Филиппин.
Напомним, Р.Дутерте заявил, что экспертов ООН по правам человека надо скормить крокодилам.