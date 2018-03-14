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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30515 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45368 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49896 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100093 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89623 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103357 просмотра

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Дутерте выводит Филиппины из Международного уголовного суда

Дутерте выводит Филиппины из Международного уголовного суда

Киев  •  УНН

 • 10724 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна выходит из международного договора, регулирующего работу Международного уголовного суда (МУС), который как раз рассматривает дело относительно кровавой борьбы филиппинского президента с наркопреступностью, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Сообщаю, что Филиппины отзывают свою ратификацию Римского статута. Решение вступает в силу немедленно", - сказал Р.Дутерте.

По данным филиппинской полиции, с середины 2016 года - избрания президентом Р.Дутерте и объявления им кампании против наркодилеров - было убито около 4 тысяч подозреваемых в причастности к наркоторговле.

В то же время правозащитники утверждают, что реальное количество погибших как минимум в три раза превышает официальную статистику.

МУС ведет предварительное расследование относительно возможного совершения преступлений против человечности полицией и силами безопасности Филиппин.

Напомним, Р.Дутерте заявил, что экспертов ООН по правам человека надо скормить крокодилам.

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