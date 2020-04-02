Президент Філіппін дозволив поліції розстрілювати порушників карантину

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції розстрілювати протестувальників, які під час карантину виходять на вулиці у пошуках їжі і наражають на небезпеку поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.