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Президент Філіппін дозволив поліції розстрілювати порушників карантину

Президент Філіппін дозволив поліції розстрілювати порушників карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції розстрілювати протестувальників, які під час карантину виходять на вулиці у пошуках їжі і наражають на небезпеку поліцейських. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

“Президент Філіппін Родріго Дутерте дав поліцейським зелене світло і дозволив розстрілювати мирних протестувальників, які намагались здійснити заворушення або порушити розподіл їжі під час карантину, який ввели через COVID-19”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що понад сто людей вийшло на вулиці Кесон Сіті і просили у влади їжі, але їх розігнала поліція, як порушників карантину. Демонстранти запевнили, що вийшли на вулиці, оскільки з’явилась інформація, що будуть роздавати їжу та гроші.

"Мої накази до поліції, військовим та місцевим чиновників: якщо станеться заворушення, якщо вони будуть давати відсіч і ваше життя буде під загрозою - застреліть їх", - заявив Дутерте у телевізійному зверненні наприкінці середи.

Він також закликав ліві групи не здійснювати харчові заворушення.

Нагадаємо, у 2018 році Дутерте вивів Філіппіни з Міжнародного кримінального суду.

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