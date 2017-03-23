Президент поручил привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее (дополнено)

"Дал срочное поручение МИД, Минобороны и ГСЧС привлечь помощь НАТО для гуманитарного разминирования в Балаклее", - написал Порошенко в Twitter.

Напомним, что по данным ГСЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. С зоны возможного поражения эвакуировали более 19 тыс. человек .

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Город Балаклея отключили от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.