Президент доручив залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко дав термінове доручення залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії, передає УНН.
"Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії", - написав П.Порошенко у Twitter.
Нагадаємо, що за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. З зони можливого ураження евакуювали більше 19 тис. людей.
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Місто Балаклія відключили від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.