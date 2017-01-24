Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы на 26 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Глава государства подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года", - говорится в заявлении.
Кроме того, Р.Радев принял распустить действующий 43-й парламент страны 27 января.
19 января новый президент Болгарии Румен Радев принес присягу.