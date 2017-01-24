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Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы на 26 марта

Президент Болгарии назначил досрочные парламентские выборы на 26 марта

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КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Глава государства подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года", - говорится в заявлении.

Кроме того, Р.Радев принял распустить действующий 43-й парламент страны 27 января.

19 января новый президент Болгарии Румен Радев принес присягу.

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