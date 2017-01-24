Президент Болгарії призначив дострокові парламентські вибори на 26 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Болгарії Румен Радев підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів 26 березня 2017 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Глава держави підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів 26 березня 2017 року”, — йдеться в заяві.
Крім того, Р.Радев ухвалив розпустити чинний 43-й парламент країни 27 січня.
19 січня новий президент Болгарії Румен Радев склав присягу.