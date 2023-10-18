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Президент США Байден прилетел в Израиль

Киев • УНН

 • 284235 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Президент США Джо Байден приземлился в Израиле, сообщает Bloomberg и Times of Israel, пишет УНН.

Президент США Байден прилетел в Израиль

Детали

Самолет Байдена приземлится в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива после 10 часов утра

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Байден планирует задать премьер-министру Беньямину Нетаньяху несколько "жестких вопросов как другу Израиля".

Также президент США встретится с семьями людей, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, а также с людьми, которые были похищены террористической группировкой.

Дополнение

После авиаудара по больнице в Гази, где погибло по меньшей мере 300 человек, и широкого осуждения в арабском мире была отменена иорданская часть визита Байдена, где он должен был встретиться на четырёхстороннем саммите с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, королём Иордании Абдаллой II и президентом Египта.

Израиль заявил о своей непричастности и заявил, что взрыв вызвала ракета, выпущенная группировкой "Палестинский исламский джихад".

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