Президент США Байден прилетів до Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден приземлився в Ізраїлі, повідомляє Bloomberg та Times of Israel, пише УНН.
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Літак Байдена приземлиться в аеропорту Бен-Гуріон поблизу Тель-Авіва після 10 години ранку
За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, Байден планує поставити прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу кілька "жорстких запитань як другу Ізраїлю".
Також президент США зустрінеться з сім'ями людей, загиблих в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, а також з людьми, які були викрадені терористичним угрупуванням.
Доповнення
Після авіаудару по лікарні в Газі, де загинуло щонайменше 300 людей, і широкого засудження в арабському світі була скасована йорданська частина візиту Байдена, де він мав зустрітися на чотиристоронньому саміті з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом, королем Йорданії Абдаллою II і президентом Єгипту.
Ізраїль заявив про свою непричетність і заявив, що вибух спричинила ракета, випущена угрупованням "Палестинський ісламський джихад".