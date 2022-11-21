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Премьер Японии уволил третьего министра за месяц

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министр внутренних дел Японии под руководством премьера Фумио Кисиды был вынужден уйти в отставку из-за проблем с финансированием, что нанесло очередной удар по кабинету министров, который уже потерял двух министров за один месяц. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Минори Терада был подвергнут критике за несколько нарушений бухгалтерского учета и финансирования. В одном он признал, что одна из его групп поддержки подала бухгалтерские документы с подписью умершего человека.

Терада, которого больше месяца допрашивали из-за скандала, сказал, что не нарушил ни одного закона. Депутаты от оппозиции заявили, что проблемы с финансированием министра внутренних дел, одной из обязанностей которого является надзор за политическими фондами, серьезны, и требовали его отставки.

«Я извиняюсь за серию отставок, - сказал Кисида. – Я осознаю свою большую ответственность за их назначение».

Он назначил Такеак Мацумото, бывшего министра иностранных дел, заменой Терады.

Недавние опросы СМИ показали, что большинство респондентов поддержали отставку Терады, тогда как рейтинги поддержки правительства Кисиды упали чуть более чем на 30%, что является самым низким показателем с момента его вступления в должность в октябре 2021 года.

Министр экономического возрождения Дайширо Ямагива ушел в отставку 24 октября. Министр юстиции Ясухиро Ханаши также был вынужден уйти в отставку вслед за ним.

Дополнение

Политические наблюдатели также говорят, что отсутствие решительности у Кисиды связано с его слабой опорой правящей партии. Они отмечают, что Кисида, чья фракция занимает четвертое место в партии, должна прислушаться к голосам трех более крупных фракций, включая одну, которую возглавлял убитый лидер Синдзо Абэ.

Поскольку Терада является членом фракции Кисиды, его увольнение рассматривается как дополнительный удар по власти премьер-министра.

Кисида также подвергся критике за проведение неоднозначных государственных похорон Абэ.

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