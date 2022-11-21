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Прем'єр Японії звільнив третього міністра за місяць

Прем'єр Японії звільнив третього міністра за місяць

Київ • УНН

 • 284965 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Японії під керівництвом прем'єра Фуміо Кісіди був змушений піти у відставку через проблеми з фінансуванням, що завдало чергового удару по кабінету міністрів, який уже втратив двох міністрів за один місяць. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Мінорі Терада був підданий критиці за кілька порушень бухгалтерського обліку та фінансування. В одному він визнав, що одна з його груп підтримки подала бухгалтерські документи з підписом померлої людини.

Терада, якого більше місяця допитували через скандал, сказав, що не порушив жодного закону. Депутати від опозиції заявили, що проблеми з фінансуванням міністра внутрішніх справ, одним із обов'язків якого є нагляд за політичними фондами, є серйозними, і вимагали його відставки.

«Я перепрошую за серію відставок, - сказав Кісіда. - Я усвідомлюю свою велику відповідальність за їхнє призначення».

Він призначив Такеакі Мацумото, колишнього міністра закордонних справ, заміною Теради.

Нещодавні опитування ЗМІ показали, що більшість респондентів підтримали відставку Теради, тоді як рейтинги підтримки уряду Кісіди впали трохи більше ніж на 30%, що є найнижчим показником з моменту його вступу на посаду в жовтні 2021 року.

Міністр економічного відродження Дайширо Ямагіва пішов у відставку 24 жовтня. Міністр юстиції Ясухіро Ханаші також був був змушений піти у відставку вслід за ним.

Доповнення

Політичні спостерігачі також кажуть, що відсутність рішучості у Кісіди пов'язана з його слабкою опорою правлячої партії. Вони зауважують, що Кісіда, чия фракція посідає четверте місце в партії, має прислухатися до голосів трьох більших фракцій, включаючи одну, яку очолював вбитий лідер Сіндзо Абе.

Оскільки Терада є членом фракції Кісіди, його звільнення розглядається як додатковий удар по владі прем'єр-міністра.

Кісіда також піддався критиці за проведення неоднозначних державних похоронів Абе.

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