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Премьер-министр Японии выступил за личный диалог с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии выступил за личный диалог с Ким Чен Ыном

Киев  •  УНН

 • 10291 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за личный диалог с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник на пресс-конференции в Хиросиме, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

“Для решения проблемы северокорейской ракетно-ядерной программы, а также проблемы похищенных японских граждан, мне необходимо будет встретиться лицом к лицу с лидером Ким Чен Ыном и вести с ним диалог”, — цитирует его агентство. По словам главы японского правительства, решение этих проблем приведет к созданию “новых японско-северокорейских отношений”.

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Напомним, Токио последнее время активно выступает за расширение контактов с Пхеньяном, рассматривая их как возможность достичь прогресса в решении проблемы похищений японских граждан. Ранее сообщалось, что правительство Японии рассматривает в качестве одного из вариантов проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном площадку Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР является одной из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены остатки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

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