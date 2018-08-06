Прем'єр Японії виступив за особистий діалог із Кім Чен Ином

“Для вирішення проблеми північнокорейської ракетно-ядерної програми, а також проблеми викрадених японських громадян, мені необхідно буде зустрітися віч-на-віч зі головою Кім Чен Ином і вести із ним діалог”, — цитує його агентство. За словами глави японського уряду, рішення цих проблем призведе до створення “нових японсько-північнокорейських відносин”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японія вшанувала хвилиною мовчання пам’ять жертв атомного бомбардування Хіросіми

Нагадаємо, Токіо останнім часом активно виступає за розширення контактів зі Пхеньяном, розглядаючи їх як можливість досягти прогресу у вирішенні проблеми викрадень японських громадян. Раніше повідомлялося, що уряд Японії розглядає в якості одного з варіантів проведення зустрічі між прем’єр-міністром Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином майданчик Східного економічного форуму у Владивостоці у вересні.

Тема викрадень японців розвідувальними службами КНДР є однією з найболючіших у стосунках між двома країнами, які не підтримують офіційних дипломатичних зв’язків. У 2002 році Пхеньян вперше визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії та дозволив п’ятьом з них повернутися на батьківщину. Решта були оголошені померлими, а їх родичам спрямовані рештки, справжність яких підтвердити не вдалося. У травні 2014 року уряди Японії та КНДР домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак комісія була згодом розпущена з ініціативи Пхеньяна.