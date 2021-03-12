Премьер Японии - первый иностранный лидер, с которым встретится Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга станет первым иностранным лидером, который посетит США после вступления в должность президента Джо Байдена. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Пока что точная дата поездки не была назначена.
Сообщается, что Байден уже в эту пятницу примет участие в онлайн-встрече с Сугой вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.
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Как сообщалось, избранный президент США Джо Байден 20 января на церемонии инаугурации принял присягу, официально вступив в должность главы государства.