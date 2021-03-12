Премьер Японии - первый иностранный лидер, с которым встретится Байден

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 37369 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 54057 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105830 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141728 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194030 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192686 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278403 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325475 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157811 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143121 просмотра

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Актуальное
Премьер Японии - первый иностранный лидер, с которым встретится Байден

Премьер Японии - первый иностранный лидер, с которым встретится Байден

Киев  •  УНН

 • 16500 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Премьер-министр Японии Ёсихиде Суга станет первым иностранным лидером, который посетит США после вступления в должность президента Джо Байдена. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Пока что точная дата поездки не была назначена.

Сообщается, что Байден уже в эту пятницу примет участие в онлайн-встрече с Сугой вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном.

Добавим

Как сообщалось, избранный президент США Джо Байден 20 января на церемонии инаугурации принял присягу, официально вступив в должность главы государства.

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