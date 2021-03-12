Прем'єр Японії - перший іноземний лідер, з яким зустрінеться Байден

Деталі

Поки що жодної точної дати поїздки не було назначено.

Повідомляється, що Байден вже цієї п’ятниці прийме участь в онлайн-зустрічі з Суґою разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном.

Додамо

Як повідомлялося, обраний президент США Джо Байден 20 січня на церемонії інавгурації прийняв присягу, офіційно вступивши на посаду глави держави.