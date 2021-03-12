Прем'єр Японії - перший іноземний лідер, з яким зустрінеться Байден
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа стане першим іноземним лідером, який відвідає США після вступу на посаду президента Джо Байдена. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Поки що жодної точної дати поїздки не було назначено.
Повідомляється, що Байден вже цієї п’ятниці прийме участь в онлайн-зустрічі з Суґою разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та прем’єр-міністром Австралії Скоттом Моррісоном.
Додамо
Як повідомлялося, обраний президент США Джо Байден 20 січня на церемонії інавгурації прийняв присягу, офіційно вступивши на посаду глави держави.