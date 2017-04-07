Премьер Швеции назвал события в Стокгольме терактом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен квалифицировал нападение в Стокгольме как теракт, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Швеция была атакована. Это был террористический акт", - сказал С.Лёвен.
Напомним, грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, были ранены несколько человек. Автомобиль врезался в магазин. Полиция перекрыла район происшествия. Также отмечается, что в результате инцидента погибли три человека.
Как сообщал УНН, украинский консул выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в Стокгольме, где грузовик наехал на людей.
Добавим, что неподалеку от места наезда транспортного средства на людей в Стокгольме было слышно звуки выстрелов.