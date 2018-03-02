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17:10 • 66925 просмотра

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Премьер не видит оснований для увольнения главы "Нафтогаза"

Премьер не видит оснований для увольнения главы "Нафтогаза"

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что НАК "Нафтогаз Украины" должен быть более готовым к ситуациям, которая сложилась с ОАО "Газпром" по поставкам газа, но оснований для увольнения главы НАК Андрея Коболева не видит. Об этом он сказал на брифинге в Кабмине, передает УНН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, нужна ли отставка главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в ситуации с газом, В.Гройсман сказал: "Нет, я так не рассматриваю этот вопрос. Я считаю, что это ошибка, которую допустил НАК "Нафтогаз". И они должны ее исправить и сделать выводы на будущее. На самом деле они рассчитывали на то, что Россия цивилизованным способом выполнит решение суда. Но мы всегда должны помнить, с кем имеем дело - это страна-агрессор, это страна, которая всегда будет использовать любую возможность, чтобы на нас давить".

По его словам, нужно всегда помнить, что Россия будет находить любые вариации для того, чтобы каким-то образом нанести вред Украине.

"В этом случае, особенно в энергетическом плане, я считаю, НАК "Нафтогаз" должен быть более расчетливый и более четко понимать, что надо создавать запасы при таких неопределенных ситуациях", - уточнил глава правительства.

Он также отметил, что Украина является абсолютно надежным транзитером и надежным партнером для международного сообщества с точки зрения и транзита, и поставок газа.

Как сообщал УНН, НАК "Нафтогаз Украины" решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО "Газпром" осуществлять поставки газа в Украину.

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