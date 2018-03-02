Прем'єр не бачить підстав для звільнення голови “Нафтогазу”

КИЇВ. 2 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що НАК “Нафтогаз України” має бути більш готовим до ситуацій, яка склалася з ПАТ “Газпром” щодо поставок газу, але підстав для звільнення голови НАК Андрія Коболєва не бачить. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Кабміні, передає УНН.