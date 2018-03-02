Прем'єр не бачить підстав для звільнення голови “Нафтогазу”
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що НАК “Нафтогаз України” має бути більш готовим до ситуацій, яка склалася з ПАТ “Газпром” щодо поставок газу, але підстав для звільнення голови НАК Андрія Коболєва не бачить. Про це він сьогодні сказав на брифінгу у Кабміні, передає УНН.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи потрібна відставка голови “Нафтогазу” Андрія Коболєва у ситуації з газом, В.Гройсман сказав: “Ні, я так не розглядаю це питання. Я вважаю, що це помилка, якої припустився НАК „Нафтогаз“. І вони мають її виправити і зробити висновки на майбутнє. Насправді вони розраховували на те, що Росія в цивілізований спосіб виконає рішення суду. Але ми завжди маємо пам’ятати, з ким маємо справу — це країна-агресор, це країна, яка завжди буде використовувати будь-яку можливість, щоб на нас тиснути”.
За його словами, потрібно завжди пам’ятати, що Росія буде знаходити будь-які варіації для того, щоб якимось чином завдати шкоди Україні.
“В цьому випадку, особливо в енергетичному плані, я вважаю, НАК „Нафтогаз“ мав би бути більш обачливий і більш чітко розуміти, що треба створювати запаси при таких невизначених ситуаціях”, — уточнив глава уряду.
Він також наголосив, що Україна є абсолютно надійним транзитером і надійним партнером для міжнародного співтовариства з погляду і транзиту, і постачання газу.
Як повідомляв УНН, НАК "Нафтогаз України" вирішив терміново купувати газ у польської компанії PGNiG після відмови російського ПАТ "Газпром" здійснювати поставки газу в Україну.