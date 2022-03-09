Премьер-министр Нидерландов: ЕС не может полностью отказаться от российского газа и нефти

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"Мы должны обсудить нашу уязвимость с точки зрения нашей зависимости от российской нефти и российского газа. Я не буду призывать сегодня прекратить наши поставки нефти и газа из России", — заявил Рютте на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой в Париже в среду.

Детали

Блоку ЕС нужны поставки из России, подчеркнул Рютте, назвав это "неприятной правдой".

Рютте добавил, что санкции блока против России "направлены" на российское руководство, а не на народ.

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Во вторник ЕС объявил о своих планах сократить импорт российского газа на две трети в этом году и устранить общую потребность в российских нефти и газе задолго до 2030 года.