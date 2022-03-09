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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Прем'єр-міністр Нідерландів: ЄС не може повністю відмовитися від російського газу та нафти

Прем'єр-міністр Нідерландів: ЄС не може повністю відмовитися від російського газу та нафти

Київ • УНН

 • 85790 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Європейський Союз не може повністю припинити постачання російської нафти та газу, попередив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Цитата

"Ми маємо обговорити нашу вразливість з погляду нашої залежності від російської нафти та російського газу. Я не закликатиму сьогодні припинити наші постачання нафти і газу з Росії", — заявив Рютте на спільній пресконференції зі своїм французьким колегою в Парижі в середу.

Деталі

Блоку ЄС потрібні постачання з Росії, наголосив Рютте, назвавши це "неприємною правдою".

Рютте додав, що санкції блоку проти Росії "спрямовані" на російське керівництво, а не на народ.

Додамо

У вівторок ЄС оголосив про свої плани скоротити імпорт російського газу на дві третини цього року та усунути загальну потребу у російських нафті та газі задовго до 2030 року.

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