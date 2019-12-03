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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 79667 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 45140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 111744 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 11929 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ilta-Sanomat.

“Я принимаю отставку и прошу вас продолжить исполнение своих обязанностей (до назначения нового правительства)”, — сказал Ниинистё.

По данным газеты Iltalehti, нового премьера могут избрать на съезде партии 12 декабря. До этого состоятся переговоры по формированию состава правительства.

Ранее лидер правительственной партии “Финляндский центр” Катри Кулмуни сообщила, что партия по-прежнему привержена пятипартийной правящей коалиции, однако утратила доверие к премьеру и ждет по этому поводу “выводов от социал-демократов”. Вместе с тем она прямо не ответила на вопрос о том, должен ли, по мнению центристов, Ринне подать в отставку.

Ведомство канцлера юстиции Финляндии, которое следит за соответствием законам работы правительства, получило к настоящему моменту несколько жалоб на действия Ринне в ситуации с забастовкой сотрудников финской почты. 29 ноября министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро ушла в отставку из-за забастовки почтальонов.

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