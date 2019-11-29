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У Фінляндії міністр пішла у відставку через страйк поштової служби

У Фінляндії міністр пішла у відставку через страйк поштової служби

Київ • УНН

 • 10065 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр з питань управління держкомпаніями Сірпа Паатеро подала у відставку після завершення страйку поштової служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне, передає УНН із посиланням на Helsingin Sanomat.

"Міністр з питань управління держкомпаніями Сірпа Паатеро подала у відставку. Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне. Паатеро перебуватиме на лікарняному до 13 грудня", - повідомили у виданні.

Так, причина відставки Паатеро пов'язана з проблемами щодо колективного договору фінської поштової служби. Прем'єр вважає, що міністр не виконувала настанов, як потрібно вирішувати питання управління держкомпаніями і не змогла належним чином протистояти намірам керівництва фінської пошти перевести працівників на колективний договір з гіршими умовами праці.

Рінне повідомив, що поштова служба надала державі оманливу інформацію про колективний договір.

Зазначимо, що страйк поштових працівників Фінляндії, який тривав більше двох тижнів, закінчився 27 листопада, коли було досягнуто домовленості про оплату праці.

Нагадаємо, національна фінська авіакомпанія Finnair скасувала 276 рейсів, у зв'язку з солідарною участю в страйку на підтримку працівників державної поштової служби Posti.

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