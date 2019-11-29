В Финляндии министр ушла в отставку из-за забастовки почтовой службы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр по вопросам управления госкомпаниями Сирпа Паатеро подала в отставку после завершения забастовки почтовой службы. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Антти Ринне, передает УНН со ссылкой на Helsingin Sanomat.
"Министр по вопросам управления госкомпаниями Сирпа Паатеро подала в отставку. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Финляндии Антти Ринне. Паатеро находиться на больничном до 13 декабря", - сообщили в издании.
Так, причина отставки Паатеро связана с проблемами по коллективному договору финской почтовой службы. Премьер считает, что министр не выполняла установок, как нужно решать вопросы управления госкомпаниями и не смогла должным образом противостоять намерениям руководства финской почты перевести работников на коллективный договор с худшими условиями труда.
Ринне сообщил, что почтовая служба предоставила государству обманчивую информацию о коллективном договоре.
Отметим, что забастовка почтовых работников Финляндии, которая длилась более двух недель, закончилась 27 ноября, когда была достигнута договоренность об оплате труда.
Напомним, национальная финская авиакомпания Finnair отменила 276 рейсов, в связи с солидарным участием в забастовке в поддержку работников государственной почтовой службы Posti.