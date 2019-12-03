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Прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку

Прем'єр-міністр Фінляндії подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Фінляндії, лідер Соціал-демократичної партії Антті Рінне у вівторок подав президенту країни Саулі Нііністьо прохання про відставку, і воно було схвалено. Про це повідомляє УНН з посиланням на Ilta-Sanomat.

“Я приймаю відставку і прошу вас продовжити виконання своїх обов’язків (до призначення нового уряду)”, — сказав Нііністьо.

За даними газети Iltalehti, нового прем’єра можуть обрати на з’їзді партії 12 грудня. До цього відбудуться переговори по формуванню складу уряду.

Раніше лідер урядової партії “Фінляндський центр” Катрі Кулмуні повідомила, що партія як і раніше прихильна п’ятипартійній правлячій коаліції, однак втратила довіру до прем’єра і чекає з цього приводу “висновків від соціал-демократів”. Разом з тим вона прямо не відповіла на питання про те, чи повинен, на думку центристів, Рінне подати у відставку.

Відомство канцлера юстиції Фінляндії, яке стежить за відповідністю законам роботи уряду, отримало на цей момент декілька скарг на дії Рінне в ситуації зі страйком співробітників фінської пошти. 29 листопада міністр у справах місцевого самоврядування та управління власністю Фінляндії Сірпа Паатеро пішла у відставку через страйк листонош.

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