Премьер Испании М.Рахой: целостность Украины не подлежит обсуждению
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Вопрос незыблемости целостности Украины не подлежит никакому обсуждению, потому Испания будет продолжать поддерживать режим санкций против РФ. Об этом премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко на Мальте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Премьер-министр Испании отметил поддержку территориальной целостности Украины и подтвердил, что вопрос незыблемости целостности территории украинского государства не подлежит никакому обсуждению", - говорится в сообщении.
Петр Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Испанией Украины в ее противодействии российской агрессии. Была отмечена необходимость сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации к полной имплементации минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
Во время встречи также была отмечена важность поддержания регулярных контактов на высшем уровне, в том числе путем обмена визитами.
М.Рахой подтвердил, что Испания готова всегда предоставлять содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений, в частности в контексте завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и либерализации визового режима для граждан Украины.
Президент Украины выразил убежденность, что в ближайшее время будет найдено положительное решение по Соглашению об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, что обеспечит его подписание.
Сообщается также, что М.Рахой пригласил Президента Украины осуществить визит в Испанию.
Как сообщал УНН, в ноябре прошлого года премьер Испании М.Рахой в телефонном разговоре с президентом Украины П.Порошенко подчеркнул, что Испания решительно поддерживает и всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины.